M. Orlando a VN: “Montella senza carattere, l’avrei mandato via prima. Che senso ha Pedro?”

In questo momento delicato per la Fiorentina, le domande da fare e da farsi non mancano di certo, con il solito – grande – interrogativo sullo sfondo: andare avanti con Montella o cambiare la guida tecnica? Per commentare questo difficile momento, noi di Violanews.com abbiamo contattato, in esclusiva, l’ex Viola Massimo Orlando che, sul punto, sembra avere le idee abbastanza chiare.

Con ieri, siamo a tre sconfitte consecutive. Ma, soprattutto, da quando Montella è tornato sulla panchina della Fiorentina, solo 4 vittorie su 21 partite. Come commentiamo questi preoccupanti dati? “L’anno scorso Montella è subentrato in un momento particolare, quindi non ha grosse colpe sotto questo punto di vista. La squadra aveva anche mollato a fine stagione. Ma quest’anno, nonostante il cambio di proprietà, bisognava partire meglio. Le 3 vittorie di fila di qualche settimana fa hanno illuso tutti, la squadra è poi andata subito in difficoltà e Montella non ha saputo reagire. Gli manca il carattere, è un esteta, ma senza carattere non sei un grande allenatore. E’ un suo limite, dimostri con la sua esperienza di poter superare questo momento”.

Il Presidente Commisso ha però subito confermato Montella e si è preso tutte le colpe per il brutto momento della sua squadra. Condivide questo atteggiamento? E, al suo posto, avrebbe confermato anche lei Montella? “Io non lo avrei proprio confermato dopo lo scorso anno. Ma Commisso mi dà l’idea di essere uno all’antica, tiene troppo alle persone. Conoscerà presto come funziona il mondo del calcio, che purtroppo non perdona nessuno. Credo che Montella abbia un’ultima chance: se perde anche col Torino, rischia parecchio”.

Secondo lei le colpe sono anche di una rosa non all’altezza e di un non adeguato mercato estivo? “Sì, bisognava fare un mercato più di sostanza e meno di apparenza. Faccio un esempio: perché prendere Pedro per dire che è brasiliano e che era seguito anche dal Real Madrid? Che senso ha questo? In Italia c’erano tanti altri attaccanti più funzionali di lui. E poi troppi giovani, fanno fatica a reggere la pressione. Parlo soprattutto di Vlahovic: è fortissimo, ma troppo inesperto”.

Crede che sia stato un errore non vendere Chiesa e con i soldi (tanti) della sua cessione rifare praticamente ex novo la squadra? “Sì, Chiesa andava venduto quest’estate. Ora il rischio è che si arrivi a uno scontro fra società-giocatore e tifosi. Mi auguro però che tutti usino l’intelligenza e che trovino un accordo per arrivare a fine anno, senza danneggiarsi a vicenda. Chiesa è troppo importante per la Fiorentina, ma il clima è molto teso. Il suo babbo, Enrico, infatti non viene allo stadio da molto tempo”.

In conclusione, come pensa (o come auspica) possa concludersi la vicenda Chiesa-Fiorentina? “Che trovino un accordo. Poi a giugno ci si saluta. L’importante ora è pensare alla Fiorentina”.