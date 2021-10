Non esistono partite facili. La Fiorentina sa come renderle tali

Contro lo Spezia gara, almeno sulla carta, piena d'insidie alla vigilia. La Fiorentina le ha scacciate con una prova superlativa. Anche contro Torino, Genoa e Cagliari i viola avevano tanto da perdere. Sono arrivati, invece, 9 punti senza patemi

Tutto semplice contro la formazione ligure? No. E’ stata brava la Fiorentina a rendere facile una partita, almeno sulla carta, piena d’insidie alla vigilia, non fosse altro per la voglia dei giocatori bianconeri di fare lo scherzetto di Halloween al “traditore” Italiano. La maggiore qualità dei gigliati ha fatto la differenza. Impossibile allora non sottolineare il tacco di Saponara per Odriozola in occasione del raddoppio di Vlahovic. Giocatore rinato l’ex Empoli che si conferma una risorsa preziosa per la Fiorentina.