Milenkovic e un ritiro da applausi: magari andrà via, ma nessun mal di pancia

L'atteggiamento del giovane difensore è di quelli da portare ad esempio: legittimo ambire a qualcosa di più grande, non per tutti farlo rispettando il club attuale

Le voci di mercato attorno a Nikola Milenkovic non si placano ormai da un paio d'anni, figurarsi poi negli ultimi mesi, che precedono la naturale scadenza del contratto (giugno 2022). Il giocatore è stato chiaro: niente rinnovo, vuole cambiare aria, se possibile già in queste settimane, e le squadre interessate non mancano - Tottenham e Juventus su tutte. Semmai, mancano i soldi da investire su un mercato fin qui assai povero.

Difficile anche che si vada a scadenza e lo si perda a zero nel corso della prossima estate. La richiesta della Fiorentina non è esosa - 15 milioni di euro sono un prezzo di saldo dato dalle contingenze e da una stagione sottotono per tutta la squadra - e la sensazione è che da qui a fine agosto la proposta giusta arriverà. E se così non fosse? Allora si aprirebbero le porte della permanenza e, magari, anche del rinnovo. Con ancora la garanzia di essere accontentato non appena ce ne sarà l'occasione. Chiarezza e professionalità. E i tempi dei mal di pancia, dei permessi e dei certificati medici sono ormai un lontano ricordo.