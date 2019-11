I migliori in campo: Venuti motore costante ed in versione assist-man. Ghezzal, che sinistro!

Partita non complicata per la truppa di Vincenzo Montella, che ha sbloccato subito l’incontro e gestito senza patemi d’animo.

VENUTI: Ottima prestazione del terzino viola, che sulla fascia non si ferma un attimo ed è sempre attento sia in fase di attacco che di difesa. Due assist al bacio e qualche pallone messo bene in mezzo lo fanno diventare il migliore in campo, e come premio ha indossato per una porzione di gara anche la fascia da capitano, un bel pomeriggio per il numero 23 viola.

GHEZZAL: Protagonista assoluto di giornata l’algerino, che segna due gol di pregevole fattura, soprattutto il secondo dove riceve da Zurkowski e scarta mezza difesa , per poi lanciare a rete un sinistro ben incrociato. Segnali incoraggianti in vista di Verona.

BOATENG: Anche dal Ghanese arrivano segnali importanti in vista della ripresa del campionato. Gioca in coppia con Ribery e serve due assist al bacio per i compagni, specialmente in occasione del gol di Benassi. Minuti importanti nelle gambe del Prince, che è sembrato più brillante del solito, nonostante il basso livello dell’avversario.