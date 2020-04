Mauro a VN: “Questa Fiorentina è la mia squadra più forte. Chiesa? Fa grandi cose, come Bonetti”

Nell’ormai consueto appuntamento su Instagram con Violanews.com, l’ospite del giorno è stata Ilaria Mauro, attaccante della Fiorentina Women’s e punto fermo anche in nazionale. Queste le sue parole:

Partiamo dal tuo passato: sei nata come attaccante o il tuo inizio è stato diverso?

Il mio primo ruolo è stato ala sinistra, facevo la fascia e mi divertivo tantissimo, giocavo nel calcio maschile e non mi prendevano mai perchè ero velocissima. Poi sono passata al Tavagnacco e mi hanno messo di punta per sfruttare la mia velocità con i lanci lunghi. Adesso con l’età che avanza sono diventata il classico attaccante che sta davanti e fa la lotta con gli avversari.

C’è stato un momento in cui hai capito che saresti potuta arrivare?

E’ stato quando a 25 anni sono passata dal Tavagnacco in Germania. Lì ho capito che questa era la mia strada, potevo diventare un professionista e fare del calcio il mio lavoro. Quella stagione è stata bellissima, abbiamo vinto ogni partita battendo ogni record. Dopo sono arrivata a Potsdam dove facevo tre allenamenti al giorno, non ti dico la fatica (ride ndr). Lì sono diventata una macchina da guerra, il fisico e la mente si abituano ad ogni sforza psicofisico, ho raggiunto il mio limite massimo.

Al tuo ritorno in Italia, hai trovato la Fiorentina, che sensazioni hai avuto?

La chiamata della Fiorentina è stata bellissima, avevamo un progetto importante che ci ha portato a vincere tutto. Questo è il quarto anno a Firenze, sto lasciando andare la “c” da buon toscana, ormai mi sento un po’ fiorentina.

La Fiorentina attuale è la squadra più forte con cui hai giocato (nazionale esclusa)?

Sì, di poco superiore al Potsdam, ma la squadra in questo momento è fortissima e non ho mai trovato questo livello. Anno scorso abbiamo avuto qualche difficoltà dovute sopratttutto ad alcuni infortuni, vista la rosa ristretta. In questo momento la rosa è molto abbondante, davanti c’è tanta concorrenza, ma il mister è riuscito a gestirci nel modo migliore. Nel suo insieme la squadra è completa, negli ultimi mesi abbiamo trovato un bel gioco, possiamo veramente fare bene

Tra le nuove arrivate, qualcuna in particolare ti ha sorpreso?

Cordia, fisicamente è un mostro e soprattutto è un jolly perchè può giocare ovunque. Tutte le altre sono comunque molto forti si sono calate alla grande nel nostro calcio

Come valuti la ripartenza del campionato a porte chiuse?

Io come sportiva ripartirei domani, ma ci sono delle regole che vanno rispettate. Ci saranno delle regole ferree da seguire e non ho idea di cosa succederà al nostro calcio. Penso al calcio maschile che fa fatica, noi che non siamo neanche professioniste troveremo ulteriori difficoltà.

Chi è in assoluto la giocatrice più forte nel panorama italiano?

Noi nel calcio femminile non abbiamo un fuoriclasse assoluto, ma tante giocatrici forti reparto per reparto. Bonetti tecnicamente è la più forte in assoluto.

Quale attaccante viola ti ha ispirato di più, Batistuta escluso ovviamente?

Batistuta sta sempre avanti a tutti non posso non nominarlo. Sotto di lui vedo un Federico Chiesa che sta facendo grandi cose con la Fiorentina

Quale sarà il posto di Firenze in cui andrai appena finirà questa quarantena?

Non è un monumento e neanche una piazza. L’Antico Vinaio, vado a mangiarmi una bella schiacciata (ride ndr). Quando Conte dirà “siete liberi” mi fiondo in centro a mangiarmi questa schiacciata.