Lollo Venuti, il tifoso consapevole. Quanta saggezza nei confronti di Vlahovic

Il difensore ha risposto in maniera equilibrata ad una domanda molto interessante dopo l'allenamento di oggi

"Credo che Dusan abbia un futuro inimmaginabile davanti, è giusto che insegua i suoi sogni. Non sono il tifoso che mette i paletti ai giocatori". Tradotto, se Dusan Vlahovic desidera giocare nella Fiorentina, che rimanga e aiuti la squadra come ha dimostrato di saper (e, a giudicare dai comportamenti in ritiro, voler) fare; altrimenti, l'addio sarebbe doloroso, ma non ci sarebbe nulla di sbagliato. Vlahovic ha la tecnica e il fisico per giocare su qualunque palcoscenico, sta a lui decidere cosa è meglio per la sua carriera.