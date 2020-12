Lirola, Duncan e quei trenta milioni spesi. Sui due ex Sassuolo va presa una decisione

Forse la Fiorentina in futuro ci penserà due volte prima di concludere una trattativa con il Sassuolo. Il club neroverde, del resto, negli ultimi anni è stato bravissimo a valorizzare moltissimi giocatori, giovani e meno giovani, per poi rivenderli al miglior offerente a cifre davvero importanti. Non sempre, comunque, visto che gli emiliani talvolta i loro pezzi pregiati se li sono anche tenuti, come ad esempio Berardi. Il punto, in casa viola, è comunque un altro: cosa fare adesso con Pol Lirola ed Alfred Duncan? La Fiorentina può permettersi di tenere costantemente in panchina due elementi costati insieme la bellezza di 30 milioni? Tra prestiti e riscatti obbligatori, infatti, i due raggiungono questa cifra (13 lo spagnolo, 17 l’italoghanese). Fino a qui Cesare Prandelli ha puntato su altri elementi, preferendo spesso ai due ex Sassuolo anche Lorenzo Venuti e Borja Valero, non proprio due titolarissimi dell’attuale formazione gigliata.

L’esterno cresciuto nella Primavera della Juventus fu preso nell’estate 2019 da Daniele Pradè per colmare l’ormai storica lacuna in casa viola del terzino destro, ma su di lui hanno pesato le convinzioni tattiche dei vari allenatori passati dalla panchina gigliata e legate all’impossibilità di Lirola di giocare in una difesa disposta a quattro, nonostante in carriera lo spagnolo avesse fatto sempre quello. Ma nemmeno da esterno destro nel 3-5-2 Lirola ha mai entusiasmato salvo sporadiche occasioni, ed infatti quest’anno all’inizio era finito in panchina per fare spazio a Chiesa da quella parte. Se possibile, per Duncan è andata anche peggio. Preso su precisa indicazione di Iachini lo scorso gennaio, il ghanese ha alternato buone prestazioni ad altre meno, poi da settembre gli arrivi di Amrabat e Bonaventura gli hanno tolto molto spazio. Per Duncan nella gestione-Prandelli le statistiche parlano di appena una presenza: alla prima di Cesare col Benevento (da titolare, poi sostituito al 55′).

Occorre, dunque, una riflessione approfondita sui due: sicuramente sia Lirola che Duncan devono essere valorizzati, in un modo o nell’altro, per non sprecare l’investimento fatto. E se la soluzione è mandarli a giocare, che sia presa in considerazione. Ovviamente fondamentale sarà il giudizio tecnico di Prandelli. Che sia già arrivato a Pradè e Barone?