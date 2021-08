L’esterno non è arrivato? La soluzione, per ora, Italiano può averla in casa

Sia Bonaventura che Castrovilli possono ricoprire quel ruolo e l'hanno già fatto in carriera

Soddisfatti oppure no, la Fiorentina almeno fino al prossimo gennaio sarà questa. Senza un vero centravanti di scorta, con tre esterni d'attacco più Saponara e con quattro difensori centrali. Leggendo i commenti che arrivano sul forum di ViolaNews , in particolare quelli legati al nostro sondaggio , sono proprio questi i tre argomenti riguardanti la rosa gigliata a disposizione di Vincenzo Italiano maggiormente discussi e che suscitano le critiche principali. Soffermandoci per il momento sul reparto avanzato, in tanti da questa ultima giornata di campagna acquisti si aspettavano un colpo, nonostante già da ieri dal club si facesse trapelare la decisione di ritenere chiuso il mercato in entrata.

Le valutazioni che sono state fatte all'interno della Fiorentina ovviamente non le possiamo sapere, resta comunque la convinzione ed il timore che ad esempio sulle fasce là davanti la coperta sia corta. Considerando allora l'abbondanza che c'è a centrocampo, dove si contano ben otto giocatori (per tre posti...), è naturale poter credere che in certe occasioni potremmo vedere un Giacomo Bonaventura o perfino un Gaetano Castrovilli alcuni metri più avanti rispetto al loro classico raggio d'azione da mezzala. Un ruolo, quello dell'esterno d'attacco, che in carriera hanno entrambi già ricoperto - il primo, ovviamente, con maggiore continuità, mentre il secondo solo in una stagione, la seconda di Cremona - e che potrebbe rivederli anche protagonisti. In situazioni di emergenza o magari in pianta stabile questo lo capiremo nelle prossime settimane.