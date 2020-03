La prima volta di stamattina ce la racconta Jacopo, che ci riporta ad un’annata indimenticabile: quella della Champions League e dello splendido girone con Lione e Liverpool. Tuffiamoci, tuffatevi nelle emozioni, e continuate a raccontarci le vostre. Noi, come promesso, vi racconteremo le nostre! Come fare? Basta scrivere una mail a redazione@violanews.com. Buona lettura.

Mi chiamo Jacopo e ho 20 anni, non sono di Firenze ma sono di un paese in provincia di Grosseto, ma nonostante la lontananza ho il sangue Viola. La mia passione me l’ha tramandata mio babbo.

La prima volta che ho visto il Franchi dal vivo non me la scorderò mai, era il 29 settembre del 2009: Fiorentina-Liverpool.

Fu il regalo che mio babbo mi fece per il compleanno, e a mia insaputa venne a prendermi all’uscita di scuola con i biglietti in mano.

Il resto è storia, Jovetic che fa il fenomeno e che, al secondo gol, viene ad esultare sotto la maratona, proprio dove ero io.

2-0 e Gerrard e compagni a casa con l’amaro in bocca.

Da brividi anche solo a ripensarci.

Lo stesso anno tornai a Firenze a vedere Fiorentina-Lione, 1-0 gol di Vargas su rigore,

E quel maledetto Fiorentina-Bayern, 3-2 e quel gol di Robben che ancora fatico a digerire.

Non male come prime volte però, 3 partite di champions e 3 vittorie, e chissà se ci fosse stato un altro al posto di Ovrebo.

Saluti è sempre forza viola, Jacopo.