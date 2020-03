Riceviamo e pubblichiamo la prima volta di Ivan, che ci ha inviato i suoi ricordi d’infanzia a tinte viola. Per raccontarci la vostra prima partita, o la prima esperienza legata alla Fiorentina, inviateci il vostro racconto (quanto più dettagliato possibile) alla mail redazione@violanews.com!

Sono di Roma, solo perchè mio padre coetaneo e conterraneo di Commisso emigrò nella capitale dalla Calabria. In quegli anni l’adolescenza per questi ragazzi non era come la conosciamo noi, nei primi del ’60 il nostro Rocco si imbarcava da Napoli direzione New York, mio padre prendeva un treno per risalire il tirreno verso il centro della nostra Italia. Dalla Calabria portò voglia di vivere e passione per la Fiorentina, formò una famiglia ed è così che sono nato a Roma ma tifoso Viola.

Noi fui solo nemmeno a scuola, un caso più unico che raro volle che durante le scuole elementari nella periferia est della capitale ci fosse un compagno di scuola, lui dalle origini toscane che teneva alta con me la bandiera di Antognoni prima e di Baggio poi. Ecco la mia storia in breve, fatta di casualità, fatica e passione. La prima partita fu Roma-Fiorentina 1-1, nei distinti nord non molto lontano dal settore ospiti. Sotto il cielo di una giornata primaverile meravigliosa aprì le danze il nostro Ramon Diaz, pareggiò Boniek su rigore, il curvino ospiti sfotteva i romanisti inneggiando al Liverpool divenuto campione d’Europa proprio in quello stadio non molto tempo prima. Io non mollai più la nostra Fiorentina.

Mio padre, scelse la Fiorentina in un momento d’oro per la nostra squadra a cavallo dei due scudetti; anche se in netta minoranza nel suo paese del profondo sud non era il solo a tenere per quei colori, sembra incredibile ma è così. Questo dovrebbe far riflettere sulle potenzialità di attrarre tifosi fuori Firenze ed al di fuori della Toscana, basta non trattarli da clienti e crederci. Sono certo che il nostro Rocco abbia capito bene queste potenzialità.

Saluti, Ivan