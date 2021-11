Le pagelle di Calamai: una Fiorentina in chiaroscuro

I giudizi due giorni dopo il KO nel derby e alla vigilia del match con la Samp

10 e lode a Greta . E’ stata oggetto di un atto di violenza a Empoli ma lei ha garantito che sarà al Franchi per la gara contro la Samp. Grande. E’ il modo migliore per reagire

8 a Vlahovic . Non avrà incantato. Non avrà travolto gli avversari. Ma ha avuto un pallone e ha fatto gol. Mettendo la Fiorentina nella condizione di conquistare tre punti

5 a Italiano . Mi piace e continua a piacermi. Però non mi hanno convinto le sue scelte di Empoli. Sono curioso di vedere come reagiranno lui e la squadra contro la Samp.

10 a una classifica che vede ancora la Fiorentina in zona Europa. Noi fiorentini non abbiamo equilibrio. Tre mesi fa l’obiettivo era solo la salvezza, oggi se non si va in Champions è una delusione…