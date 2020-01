Le pagelle delle vacanze – Beppe, Fede e Joe alla grande. Piatek e Thereau un po’ meno

10) Al mio amico Beppe Iachini. Non capisco chi critica la scelta della Fiorentina. Beppe è un grande professionista, sa come vivere la zona retrocessione e nel recente passato ha scoperto Dybala, inventato Politano giocatore da 25 milioni e promosso subito titolare un certo Traorè che diventerà un top-player. Insomma, il ‘picchia per noi Beppe Iachini’ è un tecnico che sa vedere e valorizzare la qualità

9) A Chiesa che ha rinunciato a una vacanza alle Maldive per allenarsi da solo al centro sportivo. Grande Fede. Scommetto su un grande girone di ritorno di Chiesa e su lui protagonista all’Europeo. Poi forse, se ne andrà ma questo è il calcio.

8) A Joe Barone che aveva fissato una settimana di vacanza con la famiglia in America ma, alla fine, si dovuto accontentare di tre giorni. Conosco i sacrifici di vivere lontano dalla famiglia. Ma Joe si è comportato da leader vero. E quindi lo apprezzo ancora di più.

7) A tutti i giocatori che hanno sentito il bisogno di ringraziare Montella. Penso a Castrovilli e Vlahovic. L’aeroplanino non ha fatto solo scelte sbagliate.

6) A Rocco che dovrà riaprire il portafogli per il mercato invernale. Per ora spende tanto e gode poco. Ma la ruota girerà.

5) A Montella che dopo aver fatto 1 punto nelle ultime sei partite e non aver vinto quasi mai in otto mesi si è pure meravigliato per l’esonero.

4) A Piatek che non gradisce Firenze. Ha ragione se lo stanno contendendo Real e Barcellona. Ma va’ via…

3) Alle istituzioni che ancora non riescono a dire a Rocco Commisso dove poter fare il nuovo stadio. Aveva ragione il patron a dire che gli italiani a livello di calcio sono di un altro pianeta rispetto agli Stati Uniti ma per la politica…

2) A Thereau che continua a rifiutare qualsiasi trasferimento. A Firenze ha trovato Babbo Natale.

1) A chi solleva dubbi su Iachini. Almeno aspettate il primo mese.

0) Al sottoscritto che pensava ad agosto che la Fiorentina avrebbe lottato per l’Europa. Magari addirittura per il sesto posto. Invece ora credo che sia fondamentale prendere coscienza che il primo obiettivo è salvarsi. Possibilmente in fretta.