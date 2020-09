Le pagelle della settimana firmate Luca Calamai: Jack, Franck e le richieste di Beppe

Jack e le doppietta di Ribery e Kouame in questa settimana viola. Ecco i nostri voti tra mercato e amichevoli.

10 Jack Bonaventura è una scelta giusta giusta per tre motivi: può coprire tre-quattro ruoli; garantisce 7-8 gol e per giocare nella Fiorentina ha rinunciato a 500 mila euro in più l’anno che gli garantiva il Benevento del suo amico Pippo Inzaghi. Nel giornalismo tre indizi fanno una prova quindi: Benvenuto Jack. Certi è che se l’attivo di Bonaventura fa sparire dai radar viola Torreira il voto scende di molto. Vedremo.

9 Ribery riesce a divertirsi anche in un’amichevole a porte chiuse con la Lucchese. Questo è essere campioni. Fossimo la Fiorentina gli allungheremmo subito il contratto. A proposito, con la Lucchese ha anche realizzato una doppietta. Franck nel Bayern lavorava per far segnare i fenomeni centravanti che aveva in squadra. Nella Fiorentina lui è quello fenomenale quindi deve diventare più egoista e fare più gol.

8 Il Decreto Semplificazione si prende un bel voto in pagella. Ora se non verrà fatto il nuovo Franchi come vuole Commisso e come chiede la Fiorentina la colpa non sarà della politica ma di Firenze. Meditate gente, meditate.

7 a Iachini che continua a chiedere rinforzi di qualità ai suoi dirigenti. I tifosi della Fiesole dovrebbero cambiare il coro abituale per Beppe, non più , . Beppe vuole almeno altri due grandi acquisti.

6 Kouame è una forza della natura. E ha un sorriso contagioso. Può diventare un fuoriclasse.

5 a Chiesa. E’ passata un’altra settimana e non sappiamo ancora cosa voglia fare Federico. Il suo temporeggiare blocca il mercato viola.

4 a chi continua a tenere gli stadi chiusi al pubblico ma permette di andare al cinema.

3 al centravanti che non c’è. Sappiamo che Cairo non cede Belotti, che Dzeko non è interessato alla Fiorentina, che Higuain vuole andare negli Stati Uniti, che Mandzukic e Cavani chiedono la luna. Sappiamo chi non verrà ma qualcuno deve venire.

2 a chi non ha ancora capito che Rocco ha speso e spenderà. Ma non è un ricco scemo.

1 a chi non riesce a pianificare un piano di volo per riportare Commisso a Firenze. Abbiamo bisogno di Rocco. Subito.

0 a Boateng che poverino non se la sente di andare a giocare negli Stati Uniti. Meglio prendere un ricco stipendio e vivere a Firenze.

10 bis alle ragazze viola che sono in testa a punteggio pieno nel campionato di Serie A. Abbiamo una squadra che può togliere lo scudetto alla Juve.