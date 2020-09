Le pagelle della settimana: che bravi gli attaccanti e … che brutta estate

Si è chiusa l’ultima settimana prima dell’inizio del campionato. Ecco le mie pagelle.

10, anzi 14 agli attaccanti viola. Tanti sono i gol che hanno messo a segno nelle tre amichevoli ufficiali. 4 reti Ribery e Kouame; 3 Vlahovic, 2 Cutrone e 1 Chiesa. Il reparto offensivo della Fiorentina ha voluto mandare un messaggio al diesse Pradè.

9 a Duncan che da regista ha veramente sorpreso. Continuo a pensare che Torreira sarebbe stato un colpo fantastico ma questo Duncan sommato a Amrabat e Pulgar sono tre ottime opzioni.

8 al verbo usato almeno dieci volte da Amrabat nella conferenza stampa di presentazione. La Fiorentina deve riabituarsi a convivere con questo verbo. Grazie Amrabat per avercelo ricordato.

7 a Pradè che ha espresso concetti chiari. Magari discutibili ma chiari. Nel calcio delle mezze frasi e delle mezze verità la Fiorentina non ha paura a raccontare le cose come stanno. Per ora…

6 al ritorno di Borja. La Fiorentina ritrova un grande uomo e un vero leader. Tra l’altro ha i colori viola nel cuore.

5 al ritorno di Borja quanto a valenza tecnica. Ormai il meglio lo ha dato. Penso che sarà più prezioso nello spogliatoio che in campo.

4 al Sovrintendente che continua a parlare ipotizzando chissà quali disastri per quanto riguarda il possibile restyling del Franchi. A volte il silenzio è d’oro.

3 a De Laurentiis che sta obbligando Barone e Joseph Commisso a una quarantena precauzionale. Speriamo che questa storia non abbia spaventato Rocco che deve tornare a Firenze.

2 al tentativo che sta facendo l’Eintracht di Francoforte per evitare di dare alla Fiorentina il 50 per cento della cessione di Rebic.

1 a Boateng che continua a rifiutare destinazioni. Ci dovrebbe essere una regola che a un tot numero di rifiuti un contratto viene cancellato.

0 a questa estate di pallone che veramente è stata insapore. Ci è addirittura mancata Moena.

