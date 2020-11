Le pagelle del giorno dopo: stavolta partiamo dal basso!

Stavolta partiamo dal basso, invece che dall’alto. Parlare di 10 abbinati a questa Fiorentina sarebbe ridicolo.

0 All’attacco. La Fiorentina continua a non segnare in campionato. A gennaio serve un attaccante. Su questo aspetto ormai non ci sono dubbi. Se non si trova di meglio anche Piatek.

0 a chi sorrideva (anche io) quando qualcuno parlava di paura di retrocedere e della necessità di fare subito 40 punti

4 a Ribery. Ci viene il dubbio che abbiano ragione coloro che dicono che Franck abbia già staccato la spina. Colpa del furto subito nella sua abitazione e della scelta della famiglia di tornare a vivere a Monaco di Baviera

4 a Vlahovic che era addirittura infastidito per il cambio

4 a Amrabat. Ma siamo sicuri che l’Hellas ci abbia dato quello vero?

5 a Prandelli: perché Callejon titolare visto che è al 30% al massimo?

5 a Prandelli: perché mandare Montiel in tribuna? E’ stato sbagliato come scelta tecnica e anche umana.

5 a Prandelli che aveva detto che con 4-5- Pezzella la Fiorentina era da Champions. Con quattro o cinque di questi Pezzella la Fiorentina va dritta in Serie B.

5 a Prandelli che deve ritrovare i giusti equilibri difensivi perché almeno con Iachini di gol ne prendevamo pochi.

6 a Dragowski che è sempre uno dei meno peggio

6 a Rocco che immaginiamo avvilito e scoraggiato ma che proprio in questi momenti deve tenere tutti sotto pressione.

6 in questo momento l’unica forza che ha la Fiorentina è una società sana e senza debiti in un mondo dove molti club non riescono a pagare gli stipendi. Forse ci salverà proprio questa solidità che è un messaggio positivo nel calcio italiano. Che magra consolazione.