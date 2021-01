Le pagelle del giorno dopo: Rocco, l’orgoglio ritrovato e l’arbitro sbadato

10 a Rocco. Come le “fatiche” che aspettano il presidente Commisso ora che è tornato a Firenze. Dallo stadio, al Centro Sportivo; dal mercato, al rinnovo dei contratti eccetera, eccetera. Tutto con un preciso obiettivo: rilanciare la Fiorentina. Ieri a fine partita Rocco ha giustamente applaudito tecnico e giocatori. Il mondo viola ha bisogno del suo trascinatore.

9 alla necessità che abbiamo di comprare un attaccante. Poco importa che sia una prima punta o una seconda punta. Che sia un 9 o un 11. La Fiorentina deve giocare con due attaccanti e per il momento in rosa ne ha solo due. Quindi…

8 a Prandelli quando ha deciso di inserire Vlahovic e riportare Castrovilli nella posizione giusta. 4 a Prandelli per le scelte del primo tempo

7 all’orgoglio ritrovato della squadra. E stavolta non c’erano in campo Pezzella e Ribery i due leader riconosciuti del gruppo

6 ad Amrabat. Ora più che mai sono convinto della bontà del suo investimento. Però non chiediamogli di fare il Pizarro. Lui è un Dunga moderno.

5 a Quarta che passa da interventi da dieci a errori da 0. La media, purtroppo fa cinque

4 a Terracciano che non ascoltando i continui suggerimenti che David Guetta gli ha fatto in diretta a Radio Bruno ha continuato a stare senza cappellino con il sole in faccia. Handanovic, invece, se l’è messo subito. Ma al primo tiro ha preso gol.

3 all’arbitro che non è andato a rivedere il contatto Lukaku-Quarta. Probabilmente ha visto bene ma dato che decideva la partita poteva anche fare una corsetta al video

2 a un’altra stagione che si chiude senza un trofeo. E questo è molto triste

1 Dopo Cutrone e Lirola se ne va anche Duncan. Ora compriamone uno. Anche ai Supermercati vige la regola del prendi tre paghi uno.