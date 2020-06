Le pagelle del giorno dopo: Ribery-Vlahovic, dalle stelle alle stalle

10 e lode a Franck Ribery. Il gol che ha segnato all’Olimpico non centra niente con il mondo dei normali. Un colpo da genio assoluto.

10 A Barone e Pradè che sono riusciti a portare il francese a Firenze.

10 Alla capacità di FR7 di dimenticare il fatto che ha un chiodo in una caviglia e di andare a sfidare gli avversari come se avesse vent’anni e fosse integro al cento per cento.

10 a chi non ha mai avuto dubbi sul fatto che Franck dovesse tornare subito titolare. Io sinceramente ne avevo.

8 a Ghezzal che poteva essere distrutto dopo la mini apparizione contro il Brescia e invece ha disputato una grande partita all’Olimpico. La Fiorentina forse ha trovato un inatteso centrocampista in più per il futuro.

7 a Milenkovic che ha fatto meglio di Milinkovic. Resti almeno altri due anni a Firenze. E’ un consiglio disinteressato.

7 a Iachini che ha dimostrato che le sue squadre non pensano soltanto a difendersi.

7 meno a una Fiorentina che è stata superiore alla Lazio.

5 meno a una Fiorentina che non ha protestato come avrebbe dovuto per il rigore concesso a Fabbri obbligando l’arbitro ad andare al Var

5 al direttore di gara che ha comunicato ai colleghi del Var di essere sicuro del contatto. Beh, il contatto in realtà c’è stata ma lo ha provocato Caicedo e Dragowski?

0 agli addetti al Var che avrebbero comunque dovuto invitare Fabbri a rivedere le immagini. Serve il più velocemente possibile inserire la norma che permette a ogni panchina di avere una <chiamata al Var>.

0 MENO a Vlahovic per un fallo inutile che gli costerà, temo, una pesante squalifica. E non si giustifichi con i dubbi sul rigore…