Le pagelle del giorno dopo: Ribery capobanda, Cutrone è pronto. E applausi a Iachini

10 a Ribery. Geniale, cattivo, capobanda, lottatore, senza paura, leader, fantastico uomo assist, allenatore in campo, divertente, senza età, vincente, permaloso, irascibile, unico.

9 a Cutrone perchè sta dimostrando di essere un vero centravanti. Non va perso. Ma ancora non sono sicuro che sia il bomber che serve a portare la Fiorentina in Europa.

9 bis a Iachini. Umile, combattente, gran professionista, uomo spogliatoio, ha rilanciato Cutrone, ha gestito Chiesa, si è fatto voler bene dalla gente, ha sempre rispettato la società. Se va via non sarà facile trovarne uno più bravo.

7 a Terracciano che mi convince ogni volta di più. E mi accende una domanda: e se fosse più forte di Dragowski?

7 bis a Pulgar con lui sono stato spesso critico. Non riesco a vederlo forse nel modo giusto. Però è in grande crescita.

6 a Chiesa che ha corso e ha lottato come il più umile dei gregari. Così fanno i campioni anche quando sono in difficoltà.

5 a Vlahovic che è entrato in campo senza la cattiveria che un ragazzo della sua età dovrebbe avere. Ha avuto una splendida occasione da gol ma non ha preso la porta. E se fosse meglio mandarlo un anno a giocare?

4 il Franchi vuoto. Basta!!!!

3 i rimpianti che vengono a galla pensando che questa non era una squadra da Europa ma poteva andarci vicino. Il Verona di Juric è solo tre punti avanti.

0 al fatto di non poter parlare con nessuno del mondo viola di persona. Un certo tipo di dialogo è bello e utile.