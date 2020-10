Le pagelle del giorno dopo: quanto ancora sarà paziente Rocco? Iachini e Castro bocciati

10 a Rocco. Gli uomini sono imbarazzanti contro lo Spezia. Le donne perdono in casa contro l’Hellas Verona. Commisso è fin troppo equilibrato nelle sue riflessioni. Ma per quanto avrà ancora pazienza?

7 a Pezzella. Che segna un bel gol e lotta come un leone fino all’infortunio. Forse voleva andare al Milan. Forse non vuole rinnovare il contratto ma, di sicuro, per il momento è degno di indossare la fascia di capitano.

7 a Lirola che lo mettono dove capita ma lui riesce sempre di farsi trovare presente.

6 a Ribery perché è Ribery. Ma anche lui stavolta sembra un calciatore normale.

5 a Vlahovic che non sfrutta l’occasione che Iachini gli ha regalato. Dusan piace tantissimo soprattutto quando non gioca.

5 a Castrovilli. Ma da lui ora si pretende sempre qualcosa di speciale. Lui è forte, ha talento ma non è ancora un leader. E la maglia numero 10 pesa.

4 alla rotazione degli attaccanti. La Fiorentina ne ha tre più o meno simili. Giovani, di talento ma non affidabili a certi livelli. L’errore più grave che uno può commettere è continuare a ruotarli. Un attaccante deve sentire la fiducia e deve anche poter sbagliare due o tre partite. Poi, magari, infila tre doppiette di fila.

3 a Iachini che non sta trovando la giusta idea tattica. E’ arrivato il momento delle scelte chiare. E pazienza se qualcuno si intristisce.

3 a chi non accetta le decisioni dell’allenatore. E’ l’ora di far scattare qualche multa.

0 alla classifica della Fiorentina. Abbiamo almeno cinque punti in meno.

0 a Chiesa che è stato espulso e con la Juve ha pareggiato a Crotone. Non è tutto oro quello che luccica. Per il momento il divorzio tra Chiesa e la Fiorentina non ha fatto felice nessuno.

UOMO RIALZAVA IRRISI: L’ANAGRAMMA UNA NOTIZIA SU SARRI?