Le pagelle del giorno dopo: Prandelli, Drago e Callejon sugli scudi

10 a Prandelli per la frase che ha detto a fine gara: “A volte sono troppo tifoso”. Non mi era mai capitato di sentire un allenatore fare questa affermazione. Viva Prandelli, viva l’allenatore tifoso.

9 a Prandelli per aver dato fiducia a Vlahovic e non aver mai fatto passi indietro con il talento serbo. La scelta del tecnico ha quasi raddoppiato il valore dell’attaccante serbo. Non c’è solo Gasperini che trasforma giocatori in oro.

9 a Dragowski che sembra Superman. Forse è la barba il suo segreto. Per carità, non la tagli per niente al mondo. E’ la sua forza come i capelli erano la forza di Sansone.

9 a Callejon: quante volte ha dato palloni simili a Higuain. Lo spagnolo non è bollito. Andava solo aspettato.

8 a Quarta che secondo me ha fatto meglio di Pezzella. Mi dispiace per l’infortunio del capitano ma Pezzella da alcune settimane era un problema per la Fiorentina

7 ad Amrabat che ha fatto la guerra con chiunque gli passasse vicino. Animo da guerriero. Mi piace.

6 a Borja che è entrato e ha fatto due tunnel. La classe non è acqua.

6 a Biraghi. Si, sei perché ha sbagliato un gol ma ha vinto il duello sulla fascia con Sotti. A proposito, il ragazzino ha talento ma Chiesa è un’altra cosa. Lo dico a coloro che pensano che Sottil sia più forte di Federico.

–>> SCOPRI GLI INSUFFICIENTI