Le pagelle del giorno dopo: “Montella insufficiente, Boateng bocciatissimo. Invece Chiesa…”

10 – Tutti lo criticano e noi gli diamo dieci. Vero, Chiesa ieri ha giocato malino. Da un suo errore è nato il gol del Parma. Ma è sceso in campo con la febbre e ha comunque lottato fino all’ultimo minuto. Se non torniamo a voler bene a Fede commettiamo il più assurdo degli autogol

9 – Rocco lo ha nominato direttore generale. E Barone continua a seminare buone cose dedicandosi ai bambini che hanno grandi problemi. Questi sono gol bellissimi

8 – Allora esiste. Alzi la mano chi non ha pensato questo quando ha visto Pedro entrare in campo. Per ora gli diamo un otto di stima. Il prossimo otto sarà per la sua prima doppietta in maglia viola

7 – Di lui si parla poco. Perché, come dice Celentano, non è rock. Ma questo Dragowski non è niente male. Contro il Parma, a parte Castrovilli, è stato il migliore tra i viola

6 – Sono i milioni che Rocco è pronto a spendere per l’area della Mercafir. Il Comune ne vuole il triplo. In questa sfida il pareggio non esiste. Ci saranno solo vincitori e/o sconfitti

5 – Montella continua a regalare un tempo agli avversari con delle discutibili scelte di formazione. Visto che la Befana si avvicina regaliamo un po’ di carbone per il tecnico viola. Magari dolce

4 – Domenica si va a Cagliari. Il primo che rimpiange il Cholito Simeone passa da quattro, a zero in pagella

3 – Il Boa non va. Per carità, è un mostro di simpatia. Ma la Fiorentina non può permettersi come è successo contro il Parma di regalare un uomo agli avversari

2 – La curva Ferrovia, perché per me resterà sempre con questo nome, domenica sera era quasi vuota. Rocco inventati qualcosa. Abbiamo bisogno di due curve bollenti. Magari potrebbe ospitare il primo viola club Commisso

1 – Caro Franck quanto ci manchi. Ieri ti sei preso gli applausi quando sei arrivato in tribuna. Ma, alla fine, sono in molti che hanno pensato: <Perché hai strattonato quel guardalinee?>. Con FR7 in campo la Fiorentina avrebbe avuto molte più possibilità di battere il Parma

0 – Alla pioggia. Mentre si continua a dibattere dove fare il nuovo stadio domenica sera tutti i tifosi viola, esclusi quelli di tribuna, hanno dovuto seguire la gara sotto l’acqua. Perché non obbligare la Sovrintendenza alle Belle arti a seguire una partita in curva mentre diluvia?