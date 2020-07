10 al tifoso che ha manato un messaggio a un mio collega alla fine del primo tempo con scritto: “Fischiateli voi per noi”. Giusto. E geniale.

9 a coloro che hanno resistito davanti alla televisione fino quasi a mezzanotte. Era quasi impossibile non addormentarsi o non spengere per la rabbia.

8 alla pazienza di Ribery. Chissà cosa avrà pensato quando la sua terza palla gol è stata scaraventata al cielo dal compagno di turno. Anche la pazienza ha un limite.

7 a De Zerbi che era stato avvicinato alla Fiorentina ma resterà al Sassuolo. A me De Zerbi non entusiasma ma stavolta la sua squadra ha dato spettacolo.

6 a Cutrone che finalmente ha fatto gol in campionato. Ma se volete il mio parere difficilmente resterà a Firenze.

5 a chi dentro la squadra non ha capito che bisogna salvarsi prima possibile.

4 a Chiesa per il gol sbagliato dopo tre minuti. Un giocatore del suo potenziale deve imparare a essere decisivo. E non lo è più da tempo.

3 al mio amico Beppe Iachini che stavolta le ha sbagliate tutte. Partite così lo allontanano dalla conferma. Mi dispiace ma è così.

2 a Pulgar e Dalbert: continuano a non convincermi.

1 agli stadi vuoti. Non li sopporto più questo non è calcio vero.

0 al gemello di Castrovilli che per sbaglio è sceso in campo. Gaetano, per favore, torna presto.