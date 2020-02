Le pagelle del giorno dopo: dal 10 e lode a Federico a chi si divide per lo stadio

10 e lode a Federico Chiesa. Che segna, che corre, che sorride, Che addirittura parla con gioia. Sarà un grande protagonista all’Europeo. Speriamo ancora in maglia viola.

10 a Commisso che nel fare un bilancio delle sue ultime settimane a Firenze ha detto che si aspettava di più. Bravo presidente. La Fiorentina deve imparare a non gioire di una semplice vittoria.

9,5 a Vlahovic che va blindato con un contratto a vita. Diventerà un fenomeno da 30 gol a campionato.

9 alla Var stavolta usata bene. La Fiorentina non deve mollare sulla richiesta di veder usato in maniera corretta il mezzo tecnologico.

8 a Iachini che ha fatto scelte giuste. E coraggiose.

7 a Duncan, sembra un buon acquisto.

6 a Lirola che è un buon acquisto.

5 a Cutrone che dovrà dimostrare di essere un buon acquisto

4 a Badelj per il doppio giallo. Un errore inaccettabile per un giocatore della sua esperienza.

3 a chi comincerà a pretendere certezze sul contratto di Chiesa. Ci vuole pazienza

2 a chi ancora parla di lotta per la salvezza, ormai questa paura è svanita dopo la vittoria di Marassi

1 a chi non ha ancora comprato il biglietto per Fiorentina-Milan di sabato: ci sarà da divertirsi.

0 a quelli che da oggi torneranno a dividersi per il nuovo stadio invece di chiederne uno bello a prescindere da dove sarà costruito.