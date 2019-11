Le pagelle del giorno dopo: dal 10 a Rocco allo 0 per la squadra

10) A Rocco Commisso per i suoi 70 anni. Tanti auguri di cuore. E ce ne vuole molto di cuore per sopportare di questi tempi una Fiorentina che dello spirito di Rocco non ha niente.

9) Ai quattromila tifosi viola che giustamente hanno fischiato una squadra imbarazzante.

8) Al Badelj uomo che ha ammesso con grande onestà che ci sono problemi in questa Fiorentina. Parole da vero leader che devono preoccupare tutti.

7) A Ribery che spesso lotta anche contro i suoi compagni di squadra.

6) A Dragowski: la Fiorentina ha indovinato a puntare su di lui e a cedere in prestito Lafont.

5) A Lirola che parte in panchina e finisce giocando male il finale di gara. Cominciamo a pensare che sia stato un investimento sbagliato.

4) Al Badelj calciatore. Uno dei casi aperti di questa Fiorentina.

3) A Cristoforo. Lo avevamo dimenticato. A Verona ci ha ricordato quanto sia modesto.

2) A Chiesa che non se la sentiva… Che storia antipatica è questa. Purtroppo la verità è che quando un giocatore vuole andare via deve essere ceduto subito.

1) A Montella che era soddisfatto della prova dei suoi allievi. Ma che partita ha visto?

0) A una squadra senz’anima. E, a differenza della canzone di Cocciante (Bella senz’anima), pure brutta.