Le pagelle del giorno dopo: Terracciano, la Sovrintendenza e la scelta di Juric

10) e lode a Terracciano. E se fosse di più di un formidabile dodicesimo? Lui e Dragowski hanno un ottimo rapporto e quindi l’importante è che non facciano ombra. Per il reparto portieri siamo a posto.

9) ai pali di San Siro. Per un’ora ci hanno dato una mano.

8) a Chiesa che è entrato e ha fatto un paio di strappi niente male regalando a Lirola la palla della possibile vittoria. Perché non è partito titolare?

7) alla pazienza di Ribery. Non deve essere piacevole per uno abituato al Bayern Monaco giocare una partita pensando soprattutto a difendersi.

6) Pezzella e Milenkovic sono entrambi affidabili e entrambi potrebbero lasciare la Fiorentina.

5) a Iachini. Non mi è piaciuto Venuti al posto di Chiesa. Il messaggio dato alla squadra è stato chiaro. E non è un messaggio da nuova Fiorentina.

4) a Juric che pur pensando alla Fiorentina ha scelto il Verona. Poteva essere un’idea

3) a chi pensa ancora a De Rossi come possibile futuro allenatore della Fiorentina

2) alla Sovrintendenza che ha stoppato il progetto del Centro Sportivo. Certo la luce che illuminerebbe uno dei campi è un bel problema. Molto più grave dei pali della tranvia in piazza Stazione. Via….

1) alla Sovrintendenza che sostiene che si troverà una soluzione per il Centro Sportivo. Grazie assai. Via….

0) alla Sovrintendenza che si è amareggiata in passato per essere stata avvicinata come tifo alla Juve. Di sicuro non ama la Fiorentina.