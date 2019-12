Le pagelle del giorno dopo – Da Rocco alla filosofia per l’attacco

10) A Rocco che a fine partita si è scusato con alcuni tifosi viola per non essersi fermato a fare dei selfie. La classe non è acqua.

9) A Rocco che alla domanda su Montella ha risposto così: “Massima fiducia? Mi sembra troppo”. Ha risposto come avrebbero fatto tutti i tifosi della Fiorentina.

8) A Rocco che è pronto a tornare sul mercato.

7) A Ribery: quanto ci manchi.

6) A Pezzella: quanto ci manchi.

5) Alla classifica che ora fa paura.

4) A Gattuso come sostituto di Montella: non mi entusiasma.

3) A Spalletti come sostituto di Montella: tanto non viene.

2) A Prandelli come sostituto di Montella: per il momento non ci hanno mai pensato.

1) Ai primi tempi della Fiorentina. Di una mosceria imbarazzante. Forse l’avvicinamento alla gara deve essere preparato in maniera diversa. Magari provocando l’orgoglio di alcuni giocatori.

0) La sensazione è che la Fiorentina abbia sbagliato filosofia per quanto concerne gli attaccanti. Vlahovic è troppo giovane; Pedro troppo indietro fisicamente; Boateng non è un centravanti e Chiesa non può fare la prima punta. Sembrava un buon quartetto invece l’idea non ha funzionato.