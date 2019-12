10) A Rocco che si è preso tutta la responsabilità dopo il disastro con il Lecce. Così fanno i veri . Ma attenti, se poi si arrabbia…

9) All’arbitro e all’addetto al var che hanno ignorato due rigori clamorosi a favore del Lecce. Sono stati i due migliori in campo.

8) Ai tifosi che hanno sostenuto la squadra fino all’ultimo secondo.

7) Ai tifosi che poi hanno contestato tecnico e squadra.

6) A Vlahovic che merita di essere titolare per tutto il campionato. La Fiorentina ha una pepita d’oro.

5) A Pedro che forse dovrebbe andare a giocare sei mesi. Per dimostrare il suo valore.

4) A Montella che contro il Lecce ha visto una bella Fiorentina.

3) Come la terza sconfitta consecutiva che cancella il sogno di poter lottare già quest’anno per un posto in Europa.

2) A Boateng. Una collega lo ha definito un gatto di marmo. Beh, più o meno…

1) All’infortunio alla caviglia di Ribery. Ma lo sapete che il francese voleva entrare anche nel secondo tempo pur non riuscendo ad appoggiare il piede?

0) Forse è stato un errore dichiarare che questa era una stagione di studio senza obiettivi sportivi fissati. E’ come dire a una classe studenti che per un anno non ci sono bocciature ma bisogna studiare con grande impegno. E’ un concetto che ha espresso, più o meno con queste parole, il collega Basile e che condivido al cento per cento.