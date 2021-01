Le pagelle del giorno dopo: da Ribery & Dragowski allo speaker urlante

10 Al meteo che ci ha evitato almeno di morire di gelo guardando novanta minuti di nulla. E dire che a pochi chilometri di distanza, all’Abetone, c’erano metri di neve.

9 A Ribery che almeno ci ha provato dal primo, all’ultimo minuto. Alla faccia di quelli che pensavano che avesse già staccato la spina pronto a tornare dalla famiglia a Monaco di Baviera.

8 A Dragowski che da troppo tempo è sempre uno dei migliori in campo. Sono felice per lui ma non è un bel segnale per la Fiorentina.

7 a chi dopo aver seguito Fiorentina-Bologna è rimasto alla televisione e si è rivisto Juventus-Fiorentina della vigilia di Natale. Perché aveva cominciato ad avere dei dubbi sul risultato di Torino.

6 a Castrovilli che lentamente sta tornando ai suoi livelli.

