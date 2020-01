Le pagelle del giorno dopo: da ‘Beppe picchia per noi’ all’errore di Rocco

10) A Beppe picchia per noi. Beppe sa anche far giocare la squadra come si è visto a Napoli. Grande Iachini.

9) A Beppe picchia per noi che ha riconquistato Chiesa alla causa

8) A De Laurentiis che ha ingaggiato Gattuso che era la prima scelta di Rocco. Altrimenti Beppe picchia per noi non sarebbe arrivato e visto come sta andando il Napoli è meglio che Ringhio sia andato altrove

7) A Castrovilli, il Rui Costa del Duemila.

6) A Lirola e Pulgar ai quali devo delle scuse per critiche troppo frettolose

5) A Rocco che a luglio ha deciso di confermare Montella. Era una scelta non sbagliata, sbagliatissima.

4) A chi ipotizza l’acquisto di Juan Jesus: che ce ne facciamo? Servono solo acquisti di alto profilo

3) Al tempo perso: questa nuova Fiorentina potrebbe lottare per un posto in Europa

2) A chi non ama le maglie con i colori del calcio storico. Sono belle e portano anche fortuna

1) Ai telecronisti di Dazn che non avevano visto il fallo di mano di Allan. Che poteva anche essere da rigore

0) A chi non vuole aiutare Rocco a costruire il nuovo stadio. E’ il passaggio obbligato per avere una Fiorentina in futuro in grado di puntare alla zona Champions