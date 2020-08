Le pagelle del giorno dopo e della stagione: Ribery e Castrovilli top, Montella flop. Pessina e Mandzukic…

Le ultime pagelle del <giorno dopo> di un anno assurdo, noioso, da dimenticare velocemente. La partita di Ferrara è stata poco più che un’amichevole quindi i voti non si riferiscono all’ultima gara ma sono il bilancio della stagione.

10 a Rocco che ha iniziato la realizzazione del più grande Centro Sportivo d’Europa, che costruirà il nuovo stadio (Franchi o Campi a seconda di quando potrà iniziare prima i lavori), che ha regalato a Firenze un campione come Ribery, che ha già comprato Amrabat e che vuole portare la Fiorentina in Europa tra dodici mesi. Anche se ha fattoqualche errore merita il massimo dei voti.

9 a Castrovilli che non solo è diventato uno dei talenti più importanti del calcio italiano ma è orgoglioso di restare a Firenze e di indossare la maglia numero 10. Da quanto tempo non avevamo un giocatore importante che ci trattava così? Grazie Gaetano.

8 a Ribery per le sue magie, per la sua fame di successi, per l’aiuto che regala i giovani, per come stimola gli allenatori e per averci perdonato dopo il furto nella sua villa.

7 a Pezzella e Milenkovic, i nostri difensori bomber. Potrebbero andar via entrambi, potrebbero restare entrambi. Se almeno restasse Milenkovic…

6 a Iachini che ha salvato la Fiorentina e l’ha portata nella zona sinistra della classifica. Per conquistare più simpatie impari a parlare sospirando come Paulo Sousa.

5 a Chiesa che prima non è entrato in sintonia con Montella poi ha interpretato un paio di ruoli che non gli si addicono (prima punta e terzino a tutta fascia). L’insufficienza è anche legata al fatto di non aver ancora rinnovato il contratto. Deve essere sincero con una società e una città che lo hanno trattato come un figlio.

4 a Montella per i disastri che ha combinato. E dire che Rocco lo paga ancora.

3 a Pedro che è arrivato ed è ripartito da oggetto misterioso. La Fiorentina stavolta dovrà comprare un centravanti alla Ribery. Maturo, cattivo, vincente. Serve uno alla Mandzukic.

2 agli arbitri che hanno commesso degli errori assurdi ai danni della Fiorentina. Ora basta. Rocco e Barone devo pretendere che la squadra viola sia rispettata.

1 al Sovrintendente Pessina che non è tifoso della Juve ma che si sta rivelando uno stopper più cattivo di Sergio Brio. Uno che giocava nella Juve.

0 al Coronavirus che ha devastato il Paese. E ha obbligato la Federcalcio a chiudere gli stadi. Come ha detto e scritto una volta Joe Barone: senza tifosi non c’é vita.

P.s.

10 e lode all’amico Ciccio Rialti che ci ha lasciato fisicamente ma che è sempre nel nostro cuore e nei nostri pensieri. Pensate che bello, tra poco tempo andrò a sedermi nella tribuna stampa intitolata a lui. Però, quanto mi manca