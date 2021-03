Le pagelle del giorno dopo: 10 e lode al ricordo di Astori

10 e lode al ricordo di Davide Astori. Tre anni fa il Capitano ci lasciava. Di lui ci manca tutto. A cominciare dal sorriso.

7 a Igor che fino a quando non si è infortunato è stato una rivelazione nel ruolo di terzino sinistro (4 a Biraghi entrato al suo posto che si è perso Karsdorp nell’azione del gol di Diawara)

6 a Vlahovic che si è battuto con grande voglia per tutta la partita

6 alla Fiorentina che stavolta non meritava di perdere. Un po’ come era successo contro la Sampdoria

6 a Quarta che nonostante qualche errore ha talento e personalità

5 a Prandelli che continua a dimenticarsi di avere in panchina un giocatore dell’esperienza di Callejon. Perché non dare mai un’opportunità allo spagnolo?

5 a Pradè che non ha comprato nel mercato invernale un attaccante pronto per giocare subito. E Kokorin non era pronto

5 a Prandelli che fino a ieri continuava a dirsi soddisfatto del mercato invernale. La Fiorentina ha bisogno di un allenatore che pretenda di avere di più e non si accontenti

5 ad Amrabat che proprio non mi appassiona

5 a Castrovilli che mi appassiona a momenti

4 a Ribery che ha contestato la sostituzione. Il francese dopo un’ora di gioco va in affanno

3 a Milenkovic. A questo punto viene da dire speriamo che qualcuno porti 35-40 milioni per il suo cartellino

2 all’arbitro che non è andato al Var a rivedere la gomitata di Mancini

0 a questo campionato che purtroppo ci riporta in zona retrocessione. Contro Parma e Benevento saranno altre due sofferenze.