La felicità di vedere per la prima volta la Fiorentina dal vivo, all’Artemio Franchi, unita però alla sfortuna di essere arrivato in ritardo per ammirare con la maglia viola uno dei giocatori più forti della storia gigliata e non solo: Roberto Baggio. Il 30 settembre 1990 si giocava il match casalingo contro l’Atalanta nel primo campionato della gestione Cecchi Gori ed il Divin Codino era passato da pochi mesi all’odiata Juventus. A dire il vero a soli otto anni si è più distratti da tutto il contesto dello stadio che attenti a quanto succede in campo, ma ricordo le giocate funamboliche della foca Marco Nappi, che accendevano a sprazzi la gara, o i tackle in mezzo al campo di Carlos Dunga. Le reti dell’incontro furono segnate da Lacatus (doppietta), attaccante rumeno che rimase a Firenze solo una stagione, Kubik su rigore e dall’argentino Caniggia per l’Atalanta. Quella era una Fiorentina che nel giro di qualche mese sarebbe cambiata radicalmente e che nell’estate successiva avrebbe visto arrivare un certo Gabriel Omar Batistuta. Allora, per chi ha legato la personale esperienza allo stadio come tifoso abbonato proprio agli anni del Bati, è giusto citare anche la prima volta da spettatore ad una gara con il Re Leone in campo. La domenica del 14 marzo 1993 era in programma Fiorentina-Pescara (negli abruzzesi c’erano l’ex Dunga, Allegri, Borgonovo e Massara, attuale d.s. del Milan). Si tratta, purtroppo, dell’anno della retrocessione in Serie B, l’anno di una squadra dalle grandi individualità partita con ambizioni europee e finita invece terz’ultima, l’anno delle polemiche, dei torti arbitrali, delle battaglie tra Vittorio Cecchi Gori ed il palazzo del calcio, della sua lite con Gigi Radice e del ritorno di Aldo Agroppi sulla panchina viola. Quella fu una delle poche domeniche davvero positive di quel campionato, con i viola alla fine vittoriosi grazie alle reti siglate da Effenberg su punizione e, guarda un po’, da Batigol.

I tabellini dei due incontri:

Fiorentina-Atalanta 3-1 – 30 settembre 1990

FIORENTINA: Landucci; Faccenda, Volpecina, Malusci, Di Chiara; Fuser, Dunga, Kubik (76’ Iachini), Dell’Oglio; Nappi (86’ Buso), Lacatus. All. Lazaroni.

ATALANTA: Ferron; Contratto, Bordin, Bigliardi, Progna; Catelli, Pasciullo, Bonacina (46’ De Patre), Perrone; Evair (56’ Nicolini), Caniggia. All. Giorgi.

Arbitro: Felicani.

Marcatori: 10’ e 42’ Lacatus, 48’ Kubik rig., 66’ Caniggia.

Fiorentina-Pescara 2-0 – 14 marzo 1993

FIORENTINA: Mareggini; Carnasciali, Pioli (12’ Iachini), D’Anna, Carobbi; Laudrup, Di Mauro, Effenberg (72’ Vascotto), Orlando; Batistuta, Baiano. All. Agroppi.

PESCARA: Marchioro; Sivebaek, Nobile, Mendy, Ferretti; Ceredi (59’ De Juliis), Dunga, Allegri; Compagno, Borgonovo, Massara (56’ Bivi). All. Galeone.

Arbitro: Brignoccoli.

Marcatori: 47’ Effenberg, 54’ Batistuta.