Secondo quanto raccolto dal nostro esperto di mercato, Alessandro Lovisa, classe 2001 di proprietà della Fiorentina, è in procinto di trasferirsi in prestito secco al Perugia, club retrocesso in Serie C dopo i playout dello scorso campionato cadetto. Per Lovisa, dunque, si prospetta un’annata fondamentale in cui fare esperienza tra i professionisti.

