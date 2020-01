La doppia “C” che può far sognare Firenze, di nuovo insieme dopo quell’Inno in Nazionale…

Chiesa e Cutrone, ridivideranno il campo insieme dopo quell’esperienza in nazionale Under 21 che purtroppo si concluse con una brutta eliminazione ai danni della Spagna che guidata da Fabian Ruiz trionferà laureandosi campione d’europa. Nonostante lo spiacevole finale, sicuramente l’intesa tra i due nuovi compagni della Fiorentina, è stata una delle note più dolci di quella nazionale. Tanta grinta e voglia di stupire da parte dei due ragazzi, che fanno del lavoro e del sacrificio il loro punto di forza. Tutto questo è testimoniato dalla “famosa” immagine che fece il giro del mondo, dove i bambini accompagnatori delle squadre, durante Italia-Polonia, furono costretti a tapparsi gli orecchi durante l’inno di mameli per l’eccessiva “carica” dei due attaccanti. Adesso è invece il Franchi che sogna di vedere quell’intesa e quella carica portare la Fiorentina ad essere di nuovo protagonista della Serie A.