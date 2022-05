Il Napoli trionfa sul Genoa. Un doppio favore alla Fiorentina

Napoli fa sorridere i Viola

Quella di oggi è una domenica di studio per Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi. In attesa dell'importante sfida contro la Sampdoria di domani, i giocatori gigliati possono osservare cosa avviene sugli altri campi di Serie A cercando di capire in che modo i risultati delle concorrenti possano o meno dare una mano alla Viola. E buone notizie, in questo senso, sono arrivate da Napoli. Gli azzurri hanno infatti schiantato per 3-0 il Genoa di Alex Blessin condannando i rossoblù ad una retrocessione praticamente certa, anche se non ancora aritmetica. Un risultato, questo, che fa comodo alla Fiorentina per ben due motivi.