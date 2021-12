Il fortino chiamato Franchi: lo stadio in cui combatti contro una città intera

Il Franchi è tornato ad essere un fortino. Il calore di una città intera e l'amore per una sola maglia. Firenze e la Fiorentina una cosa sola

L' Artemio Franchi di Firenze è tornato ad essere un vero e proprio fortino per la Fiorentina. Lo stadio Viola è stato, fin qui, palcoscenico di ben 11 gare fra campionato e Coppa Italia e solo Inter e Napoli sono riuscite a trionfare, pur soffrendo per la maggior parte della gara. Tutte le altre squadre sono uscite a mani vuote (a parte il Sassuolo nell'ultima partita casalinga) e spesso subendo anche molti gol.

La tifoseria gigliata ha esultato per una media di quasi tre reti a partita al Franchi e questo dimostra quanto possa essere importante per una squadra l'ovazione del suo pubblico. La città di Firenze ha da sempre dispensato amore per la maglia viola e solo negli ultimi anni e a causa del Covid-19 la magia era leggermente svanita.

Inoltre lasciano molto scalpore anche le parole del tecnico neroverde Alessio Dionisi: "Con la Fiorentina non eravamo lucidi, la mia sensazione era che qualcuno andasse dietro all'entusiasmo che si viveva allo stadio, sembrava di giocare contro una città intera". Parole che ti possono far rivivere quei momenti, anche facendoti venire i brividi.

Questa è Firenze e tutti dovrebbero tornare a capire che giocare in questa città, in questo stadio, contro questa squadra, non è facile per nessuno al mondo.