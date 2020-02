Il 2020 regala subito emozioni: come può cambiare la Viola con i nuovi. E Castrovilli…

La Fiorentina sicuramente è uscita più forte dal primo mese del 2020. Rocco Commisso ha trovato un allenatore che è riuscito a ricompattare la squadra sul rettangolo verde ed ha investito molto per aumentare il livello di qualità della rosa. Con la testa sia al presente che al futuro, la società ha cambiato giovani di prospettiva ma con pochissima esperienza in Serie A (Ranieri e Zurkowski, mandati giustamente a giocare) e dal rendimento incerto per il nostro calcio (Pedro) con elementi pronti ed affidabili per la categoria: Igor arriva da mesi giocati come titolare nella Spal, Duncan vanta oltre 150 presenze nel massimo campionato e Cutrone rappresenta un’arma importante da sfoderare al fianco di Chiesa e Vlahovic. Senza considerare, poi, l’arrivo di Agudelo e gli innesti futuri già certi, rappresentati da Amrabat e Kouamé. Adesso Beppe Iachini ha più opzioni a livello tattico da poter alternare al suo modulo preferito, ossia il 3-5-2. Ad esempio, con Igor si può tornare alla difesa a quattro, considerando che nasce difensore centrale puro ma che può giocare anche come terzino mancino, ruolo in cui garantisce sicuramente maggiore copertura rispetto a Dalbert. E con Duncan – pedina a cui piace inserirsi ma che va ad aggiungere alla mediana gigliata muscoli, dinamismo e tiro da fuori – lì nel mezzo si può provare, in alcune circostanze, anche un centrocampo a due, insieme a Pulgar. Questo, pensando anche al futuro, con l’arrivo di Amrabat ed al fatto che il cileno ex Bologna è esploso lo scorso anno proprio nel 4-2-3-1 di Mihajlovic. In questo modo Castrovilli verrebbe alleggerito in fase difensiva e lasciato libero di esprimersi sulla trequarti. Un’idea intrigante: considerando le sue doti tecniche e fisiche, da trequartista autentico il gioiello pugliese potrebbe diventare ancor più devastante e decisivo, in termini di assist e gol.