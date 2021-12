Gennaio, il mese dello scatto per la Fiorentina

Il commento in esclusiva per Violanews prende in esame il calendario della Fiorentina nel prossimo mese e alcune alternative a Vlahovic per il ruolo di prima punta

Non sappiamo se nel mercato di gennaio arriverà anche un sostituto di Vlahovic e non sappiamo nemmeno se Kokorin verrà ceduto. Siamo però curiosi di capire come si muoverebbe Italiano nel caso in cui il russo dovesse partire e in organico restasse un solo centravanti di ruolo, Vlahovic. Curiosi dell’eventuale scelta di un sostituto durante la gara, un’alternativa al giovane serbo, situazione che per ora, per fortuna della Fiorentina, non si è mai verificata. L’idea che Italiano possa puntare su un centravanti adattato è suggestiva ma al tempo stesso non lontana dalla realtà. Visto che gli esterni non mancano e sono tutti di ottimo livello e con caratteristiche differenti (Gonzalez, Callejon, Sottil, Saponara e ora anche Ikoné), il tecnico viola avrebbe due possibilità: Saponara, ex trequartista ai tempi dell’Empoli prima di essere adattato nel ruolo di esterno dallo stesso Italiano nello Spezia, e forse Nico Gonzalez. Più Saponara di Gonzalez, più abituato quest’ultimo alle corsie laterali. Quanto ha fatto Sarri con Mertens nel Napoli quando si infortunò Milik e quanto sta facendo ancora Sarri con Felipe Anderson nella Lazio per l’infortunio di Immobile possono rappresentare un punto di riferimento. Mertens, diventando centravanti, ha trasformato una bella carriera in una carriera storica per Napoli. Sarebbe necessario un altro tipo di manovra, la fase finale dell’azione non potrebbe essere più la stessa e soprattutto senza Vlahovic la Fiorentina perderebbe la punta di diamante del suo gioco, ma questa possibilità per ora esiste ed è meglio pensarci per tempo.