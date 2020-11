FOTO VN – Il Franchi si prepara per l’Italrugby. Intatto il posto di Astori negli spogliatoi

Domani allo stadio Artemio Franchi di Firenze la nazionale italiana di rugby affronterà la Scozia nella prima delle due sfide della Cattolica Test Match. Questo torneo è nato in sostituzione delle sfide Nord-Sud di novembre, impossibili da disputare per via del Coronavirus: l’Italia è nel gruppo anche con Francia e Fiji. La sfida si giocherà a porte chiuse dalle 13.45 e l’impianto di Campo di Marte è pronto. Come vedete nelle foto di Violanews.com, ieri sera l’illuminazione con luci tricolore ha caratterizzato il campo. Anche gli spogliatoi sono stati colorati di azzurri con il simbolo della federazione italiana rugby. E’ rimasto intatto soltanto il posto di Davide Astori. Dal giorno della sua scomparsa, il 4 marzo 2018, nessuno ha preso la postazione del capitano. Anche il mondo del rugby italiano ha omaggiato Astori lasciando libero il suo posto e la sua foto scoperta come potete vedere nella foto esclusiva di Violanews.com.