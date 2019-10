FOTO VN – Dainelli e Galante giocano a footgolf per Cure2Children

Quando c’è da dare una mano ai meno fortunati la Fiorentina non si tira mai indietro. E anche per Cure2Children è presente una rappresentanza viola, con Dario Dainelli. Il dirigente viola è infatti presente al Poggio dei Medici Golf Club a Scarperia per un torneo di beneficenza di footgolf, insieme ad altri ex giocatori della nostra Serie A come Fabio Galante e gli ex viola Donadel e Roccati. Ricordiamo che Cure2Children sostiene anche il progetto di Davide Astori