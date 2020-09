FOTO VN – Borja di ritorno dalle visite, e arriva anche il primo selfie con i tifosi viola

E’ il Borja Valero-Day. Lo spagnolo arrivato in città nella serata di ieri, ha da poco effettuato le visite mediche e si appresta a raggiungere i compagni per la seduta pomeridiana. Durante l’uscita da una nota clinica fiorenitna, il sindaco ha avuto modo di intrattenersi per il primo selfie con i tifosi viola. Ecco la foto dai nostri inviati sul posto

