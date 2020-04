Flachi a VN: “Dalla Fiesole alla 10 di Antognoni e Baggio. Bati? Ero la sua mascotte, mi manca quel calcio”

L’ex viola Francesco Flachi ha partecipato alla nostra diretta Instagram, ecco alcuni dei concetti espressi.

“Fiorentina su mio figlio? Mi è scappato di raccontarlo, ha 13 anni e deve divertirsi. Mi ha fatto piacere ma vedremo cosa succedere. Ricordi viola? Quando per la prima volta sono entrato al Franchi con la maglia numero 10. L’esordio fu a Cesena, ma giocare al Franchi fu pazzesco. In 15 giorni passai dalla Fiesole al campo, con la maglia di Antognoni e Baggio. Batistuta? Era un esempio, devo ringraziare lui e gli altri giocatori che mi hanno insegnato il valore dello spogliatoio. Era un animale, si allenava dalla mattina alla sera: si migliorava continuamente ed io ero la sua mascotte. E’ stato un onore giocare con un campione come lui. Sto rivendendo quelle partite e devo dire che fa male, oggi c’è meno passione e meno attaccamento. I giocatori stanno al massimo un paio di anni e se ne vanno, è il male di questo calcio. Ripresa campionato? Credo che alla fine si giocherà, la fase più critica sarà il mese di ripartenza. Iachini? E’ sempre stato come lo vedete, un martello anche quando giocavamo insieme durante gli allenamenti. La curva mi cantava ‘il ragazzo gioca bene’, è rimasto il mio coro per 30 anni. Sono stato il primo a riceverlo, è un gran bel ricordo per me”.