Non voglio parlare di tattica e di come sia bravo (questo è innegabile) Giampiero Gasperini ad allestire le squadre e a preparare le partite. Mi riferisco alla presenza del tecnico orobico al Franchi poche settimane dopo il pesante botta e risposta con il pubblico viola che lo aveva ‘beccato’ per tutta la partita. Gasperini in sala stampa dette fuoco alle polveri e rispose per le rime. Adesso qualche settimana è passata, il tecnico a Coverciano alla premiazione della Panchina d’oro ha ammesso di aver in quell’occasione anche lui sbagliato (LEGGI QUI). Un primo passo importante dopo tante polemiche mai ritrattate.

Adesso però il mirino della società viola e anche dei tifosi è puntato altrove, ma altrettanto sono pronte le mitragliatrici della grande stampa e delle tv che non perderanno occasione di sparare a zero su Firenze e i fiorentini se dovesse ripetersi una situazione del genere. Capisco che non è facile rinunciare a sbeffeggiare un tecnico che non è mai stato nelle grazie di Firenze, ma il mio consiglio è quello di turarsi il naso alla Montanelli e passare oltre. Ne va della reputazione dei nostri tifosi che verrebbe messa nella centrifuga mediatica e sparata a tutta birra e unita alla battaglia che sta cercando di condurre Rocco Commisso contro il sistema calcio.

Quindi che fare? L’INDIFFERENZA TOTALE sarebbe il massimo per far capire che il Franchi non è la terra del “hic sunt leones” come gli antichi romani definivano i luoghi inesplorati e inaccessibili dell’Africa nera. Firenze è da millenni la capitale della cultura e non può e non deve essere messa alla berlina con giochetti preordinati. Capisco che il tifoso che paga il biglietto per accedere allo stadio non deve per forza stare ad ascoltare il mio appello o quello di altri colleghi che certamente si esprimeranno in queste ore, ma quello che vi chiedo tramite il nostro sito, che è un punto di riferimento ormai consolidato della realtà viola, è di pensare bene alle conseguenze di una possibile contestazione sguaiata contro Gasperini. Non è proprio il caso, non è proprio il momento giusto.