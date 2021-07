Fiorentina-V. Verona, più e meno: Milenkovic fino in fondo, Munteanu rimandato

Sugli scudi anche Saponara e Bonaventura

Federico Targetti

Si è conclusa anche la quarta ed ultima partita del ritiro di Moena, giunto ormai al termine. Andiamo a vedere quali sono i giocatori che si sono maggiormente distinti in positivo e in negativo contro la Virtus Verona:

BONAVENTURA: La paternità della rete che porta in vantaggio la Fiorentina è sua al 90%. In un pomeriggio di annebbiamento in fase offensiva, il fendinebbia lo accende molto spesso lui.

SAPONARA: Non benissimo nel primo tempo, ma la discesa in occasione del gol del 2-0 è un segnale forte per le gerarchie sulla fascia sinistra. Tecnica superiore, se trova la continuità può diventare un giocatore importante, da titolare come da subentrante. Rischia anche di fare doppietta con una rasoiata.

MILENKOVIC: Perfetto in difesa, ancora non fortissimi gli attaccanti avversari, ma ancora segno quando si tratta di andare a saltare. Sempre concentrato, pare voler onorare fino all'ultimo secondo il suo impegno con la maglia della Fiorentina, a prescindere da quando sarà il momento di dirsi addio.

MUNTEANU: Bonaventura brilla, ma gli altri due componenti della catena un po' meno, fino al bellissimo assist di Venuti per Vlahovic: il rumeno della Primavera paga la giovane età contro il fisico degli avversari, un po' come Bianco, oggi meno brillante rispetto a ieri. Ma per lui c'è l'attenuante della seconda partita in poche ore.

