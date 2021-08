Fiorentina, mercato discreto tra carenza e abbondanza

Riflessione al termine di una sessione di calciomercato che ha visto sicuramente la Fiorentina rinforzarsi ma con qualche piccola pecca.

Saverio Pestuggia

Si è appena chiusa la sessione estiva del calciomercato [CLICCA PER LEGGERE LA TABELLA CON TUTTI I MOVIMENTI] e la Fiorentina si è indubbiamente rinforzata portando a Firenze tre pedine importanti (due collaudate e una da verificare) più un usato sicuro come Nastasic. Il mio giudizio è abbastanza positivo anche se andiamo incontro a qualche rischio durante tutta la stagione specialmente nel comparto avanzato. Se in difesa il numero e la qualità dei giocatori in rosa è buono, a centrocampo c'è affollamento mentre in attacco vedo qualcosa che poteva essere completato.

Cominciamo dall'attacco. Il vice Vlahovic è ancora un oggetto misterioso come Kokorin di cui ancora non abbiamo visto una giocata degna del suo passato e come esterni abbiamo tre giocatori di ruolo più un Saponara adattato. I dirigenti non se la sono sentita di spendere una cifra importante per Berardi e posso anche dar loro ragione, ma qualcosa poteva essere fatto anche a prezzo minore perché in rosa abbiamo Callejon a destra e Gonzalez a sinistra con Sottil e Saponara di rincalzo. Lo spagnolo è reduce da una stagione fallimentare con tutte le attenuanti del caso, ma dobbiamo ancora capire se può giocare ancora ad un buon livello vicino a quello del periodo napoletano. Sottil ha giocato poco anche a Cagliari e Saponara a mio giudizio è più una mezzala che un esterno. Dobbiamo certamente riporre Vlahovic e Gonzalez in una teca come diceva il grande Mario Ciuffi per preservarli anche da un banale raffreddore. E' vero che le squadre non si costruiscono tutte in un attimo, ma il rischio che corre la Fiorentina è abbastanza elevato.

C'è poi il caso opposto: a centrocampo Italiano ha a sua disposizione ben nove giocatori per tre ruoli: Torreira, Pulgar e Bianco come centrali, Castrovilli, Maleh e Duncan come mezzali sinistre ed infine Bonaventura (adattato), Amrabat e Benassi sulla destra. Qui dovrà essere bravo Italiano a fare rotazioni che non lascino scontenti in rosa ma anche in questo caso Pradè e soci hanno sicuramente una giustificazione da portarci: se nessuno fa un'offerta adeguata per Amrabat o Duncan perché mai dovrei privarmi del loro apporto?

Al sondaggio che vi proponiamo sul sito ho risposto con un 7 perché Torreira, Gonzalez e Odriozola sono dei bei colpi, ma non vi nascondo che ad un certo punto mi ero illuso di poter avere un altro innesto in avanti con il quale il mercato dei viola sarebbe stato quasi perfetto. Peccato perché mi sembra che tra gli acquisti effettuati e la nuova mentalità portata da Italiano, avremmo anche potuto sfruttare un calciomercato delle concorrenti in tono abbastanza minore e risalire la china ridando smalto e appeal ad una società che è da troppo tempo fuori dall'Europa. Mi voglio accontentare di un primo gradino finalmente costruito bene con gli uomini giusti al posto giusto, ma vorrei che la costruzione continuasse nelle prossime sessioni sempre con gli stessi principi: rinforzare dove siamo carenti e dare rincalzi sempre più all'altezza dei titolari. [CLICCA PER LEGGERE LA TABELLA CON TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA "SERIE A"]