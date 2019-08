Fiorentina in controtendenza: qui Vlahovic sugli scudi, le altre invece…

Naturalmente nel calcio c’è chi deve vincere tutto e subito e chi invece per crescere e tornare grande non può fare altro che programmare sul medio-lungo periodo. E magari rischiare. Questo primo mese della stagione ha fatto capire tante cose in casa viola, rivoluzionata dal ciclone-Commisso, tra cui una delle più importanti è sicuramente la voglia emersa del club gigliato di puntare forte su Dusan Vlahovic. Proprio per questo Daniele Pradè ha preso Kevin Prince Boateng, e proprio per questo da qui a fine mercato sarà alla ricerca di un bomber esperto (un profilo alla Llorente, per dire), tutte mosse per permettere al centravanti serbo di crescere al meglio, in modo che possa rappresentare presente e futuro della Fiorentina. Poi c’è l’altra faccia della medaglia: club come Juventus, Milan, Inter, che non possono permettersi di aspettare la crescita di un ragazzo, preferiscono puntare su ultratrentenni, cedendo al miglior offerente il giovane dalle belle prospettive di turno. Così Patrick Cutrone se ne va al Wolverhampton per fare cassa e Moise Kean sta per seguirlo (in queste ore farà le visite mediche all’Everton). La Juve, appena ricevuta l’offerta dal club inglese (40 milioni) non ci ha pensato due volte e ha colto al volo l’occasione. In casa Inter invece si è preferito fare quasi tutto il precampionato senza un vero attaccante (con tutto il rispetto per Puscas) senza nemmeno prendere in considerazione l’ipotesi di valutare Andrea Pinamonti, il quale lo scorso anno non aveva per nulla sfigurato in Serie A col Frosinone. Magari il tempo darà ragione alla Juve e company. Oppure no. Basta aspettare e vedere, cosa che farà la Fiorentina con Vlahovic.

