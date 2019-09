Con Oudin mi aspetto anche un centrocampista

Se è vero che la Fiorentina era pronta ad offrire circa 30 milioni per De Paul prima e Politano dopo e che invece il costo dell’operazione Oudin è solo di 10 milioni, mi aspetto che Pradè possa investire la cifra risparmiata per un solido centrocampista che possa aiutare la Fiorentina a costruire una diga davanti alla difesa che è in difficoltà troppo spesso in fase di non possesso palla. I viola avevano trattato diversi mediani prima di virare su Pulgar e Badelj, adesso forse è il caso di tornare a pensare a un giocatore che dia solidità al reparto o almeno che possa costituire un’alternativa ai quattro giocatori impiegati nelle prime due partite con Badelj troppo spesso in difficoltà e Benassi che in fase di interdizione non dà certo il massimo. Sarò accontentato? Lo spero proprio altrimenti ci dovremo accontentare di rivedere in campo Dabo e forse anche Cristoforo.