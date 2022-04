Fiorentina alla pari della Juve in gara secca: già questa è una vittoria

Le possibilità di sbancare Torino ci sono, eccome. Il gap con la Vecchia Signora è stato parzialmente colmato e già questa è una vittoria, a prescindere da come andrà mercoledì

La Fiorentina sarà chiamata all’impresa, ma in gara secca tutto è possibile . Ecco, concentriamoci proprio su quest’aspetto. In una singola partita, la squadra di Vincenzo Italiano ha dimostrato di potersela giocare alla pari contro la Vecchia Signora. Lo abbiamo visto sia in campionato che all’andata. Nei novanta minuti i viola non sono inferiori ai bianconeri . Il gap con chi ha dominato in Italia per un decennio è stato parzialmente colmato. Di lavoro da svolgere ce n’è ancora parecchio e non potrebbe essere altrimenti, ma il cammino intrapreso è quello giusto.

Qualche demerito ce l’ha anche la Juventus intesa come società: il livello qualitativo della rosa, infatti, è calato drasticamente negli ultimi anni. Nonostante ciò sarebbe ingiusto mettere in secondo piano l’impresa di Vincenzo Italiano. E un’impresa servirà mercoledì sera. Lo scherzetto, però, è possibile. La Fiorentina non avrà un goleador come, purtroppo, ce l’ha la compagine di Allegri, ma ha l’entusiasmo, la consapevolezza, i mezzi fisici e tecnici per poter sbancare l’Allianz Stadium. Ed è una Squadra con la S maiuscola, l’aspetto più importante in questa fase di stagione. Biraghi & co. se la giocheranno alla pari. Per chi, fino a dodici mesi fa, lottava per non retrocedere, già questa è una vittoria, a prescindere dall’esito della partita.