Estate 2021, la strategia della Fiorentina: aspettare e valutare. Pagherà?

Un po' per la situazione complicata a livello generale, un po' per far giudicare ad Italiano la rosa viola: fino a qui quello gigliato è stato un mercato attendista. Ora la situazione può cambiare

Alessandro Bracali

Mille voci, molti nomi e tanti incontri, ma poi in due mesi di mercato, in pratica, la Fiorentina ha mosso davvero poco. Una situazione, questa, comune a molte società del nostro campionato, dettata dalle conseguenze economiche difficili della pandemia, con gli stadi chiusi e tutto il resto. Ma per quanto riguarda in particolare il caso del club gigliato, si tratta soprattutto di una strategia dello stesso staff dirigenziale, che ha voluto far valutare a Vincenzo Italiano la rosa costruita negli ultimi due anni, due anni non proprio esaltanti dal punto di vista delle prestazioni. La convinzione dei vertici societari è che questo gruppo di calciatori valga tecnicamente molto di più di quanto fatto vedere nel 2019/2020 e 2020/2021. Dal canto suo, il tecnico ex Spezia sta modellando le sue idee ed il suo credo tattico sui calciatori a disposizione, operando anche le prime scelte come abbiamo visto ad esempio contro il Cosenza. Italiano ha messo fuori Lirola e sorpreso tutti ripartendo dalla coppia centrale Milenkovic-Pezzella, a centrocampo ha dato fiducia a Maleh lasciando il campione d’Europa Castrovilli in panchina mentre nel tridente offensivo Callejon è davanti nelle gerarchie a Sottil.

Da qui a fine mercato, però, diverse situazioni dovranno essere sbloccate, in un senso o nell’altro, anche complice il ritorno di Rocco Commisso nel capoluogo toscano. Se andranno via Lirola e Milenkovic dovranno arrivare due sostituti (uno è già pronto: Matija Nastasic), per non parlare, poi, di alcuni elementi su cui gravita una totale incertezza, come Amrabat, Kokorin, Duncan o Kouame (giocatori, questi, che alla Fiorentina non sono stati certo regalati...). Discorso a parte merita German Pezzella: se partirà anche lui, occorrerebbe un centrale titolare da far arrivare il prima possibile. Di carne al fuoco ce n’è in queste ultime due settimane di agosto, durante le quali inizierà il campionato. Il tutto, poi, condito dalla vicenda-Vlahovic: la sua permanenza, impreziosita dal rinnovo del contratto, rappresenterebbe un’ottima notizia. Del resto sarebbe un vero peccato veder sciogliere la nuova coppia-gol viola, una coppia, quella composta con Nico Gonzalez, che come potenzialità a Firenze non vedevamo da anni.