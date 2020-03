VN – eSports, serata storta per la Fiorentina. Tipolosco: “Ci faremo trovare pronti per il campionato”

Due sconfitte contro l’Atalanta, un pari e un K.O. contro il Sassuolo. Non è stata la migliore delle prestazioni per la Fiorentina di Tipolosco, che ha dovuto cedere il passo ai colleghi strisciati nel triangolare di stasera. 2-0 e 2-1 i punteggi a favore degli orobici, 1-1 e 3-1 i risultati dopo il doppio confronto con gli emiliani. A segno per la Viola Duncan due volte e un autogol.

Nella finalissima, doppia vittoria del Sassuolo sull’Atalanta nel segno di un Ciccio Caputo che, in questa modalità, sembra davvero inarrestabile. Queste le impressioni del player viola diffuse dal canale Youtube della eSerie A: “Non può andare bene stasera. Giocando in modalità livellata, devo tenere conto delle abilità speciali dei giocatori. Avevo già giocato contro il Sassuolo, volevo allargare le ali perché la difesa neroverde è stretta, ma ho avuto difficoltà con le sovrapposizioni dei centrocampisti, il gioco era lento. Ovviamente non è una scusa, lo era anche per gli altri. Parecchi errori, ma siamo qui apposta e nel prossimo showmatch andremo a sistemare qualcosa. Pecchiamo un po’ all’attacco, ci sono parecchi esterni e solo Cutrone e Vlahovic come punte centrali, e il primo rende meglio dal 70′ in poi.”

Alla fine della diretta, Tipolosco ha rilasciato a Violanews.com una breve dichiarazione: “Tifosi viola, non molliamo, tutti insieme, perché queste sono amichevoli per migliorarci, e ci faremo trovare pronti ad inizio campionato. Forza viola!”

Il prossimo appuntamento su PES è mercoledì alle ore 18, con un altro triangolare tra Fiorentina, Atalanta e Genoa.